Prisão de 5 especialistas em ‘furtos digitalizados’ com prejuízos de ¥130 milhões

A Polícia da Província de Osaka anunciou na quinta-feira (3) a prisão de uma quadrilha de furtos de veículos como Prius e Alphard. Até aqui nada de novidade a não ser que foram 5 japoneses, envolvidos em pelo menos, 41 furtos de veículos. A soma dos prejuízos causados por eles chega a cerca de 130 milhões de ienes.

Acontece que essa quadrilha agia silenciosamente para furtar veículos com chave eletrônica. Eles batiam os olhos no carro alvo, levantavam levemente o veículo, removiam uma peça e inseriam um key programmer ou programador da chave, na tradução livre. Eles reescreviam os dados para que o motor funcionasse com a outra chave eletrônica. Mesmo com o imobilizador, um dispositivo antirroubo, eles conseguiam o feito. Assim, davam partida no carro e saíam livremente com o objeto do furto.

Como a quadrilha de especialistas adquiriu o recurso digital

Segundo a informação da polícia para o Sankei West, “eles admitiram os furtos e contaram que levavam os veículos para um depósito, adulteravam o número do chassis e vendiam”.

O motivo para encaminhá-los para a promotoria é o furto comprovado de um veículo avaliado em 5 milhões de ienes, da cidade de Kishiwada (Osaka), em março do ano passado. Nesse também foi usado o recurso digital. Há suspeitas de que essa quadrilha agiu de janeiro de 2015 a setembro do ano passado em duas províncias da região Kinki.

Quanto ao key programmer a polícia informou que um deles se explicou. “Comprei de um estrangeiro e paguei 700 mil ienes por isso”, teria revelado um deles.

Fonte: Sankei West Fotos: internet