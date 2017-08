Polícia divulga mais informações sobre turista chinesa desaparecida no Japão

A chinesa Ki Shuketsu (26), professora do ensino fundamental em uma escola de Fujian (China), está desaparecida desde o dia 22/jul. Segundo a polícia, Ki estava visitando Hokkaido desde o dia 18 em um passeio turístico.

De acordo com a polícia, Ki saiu do hotel em Sapporo onde estava hospedada na manhã do dia 22. Como ela não havia voltado para o estabelecimento no dia 25, dia do voo de volta para a China, os funcionários do local relataram o ocorrido à polícia. Ki havia saído do hotel sem algumas de suas bagagens.

Segundo as autoridades, no dia de seu desaparecimento, Ki havia se hospedado em outro hotel do Lago Akan, a aproximadamente 300km de Sapporo. Ki realizou o checkout do hotel na manhã de 23 e, desde então, está desaparecida.

Polícia divulga novas informações sobre o caso

Segundo a polícia, aproximadamente 2 horas após o checkout, por volta das 9h30 do mesmo dia, câmeras de segurança de uma loja de conveniência capturaram imagens de Ki andando pelas ruas. Depois disso, Ki andou na direção oposta ao hotel.

De acordo com relatos de testemunhas, Ki havia comprado pães em uma padaria famosa próxima à loja de conveniência.

A polícia continua as investigações nas proximidades do Lago Akan.

Ki deixa carta de despedida no hotel

Segundo as autoridades, Ki deixou uma carta de despedida no hotel do Lago Akan junto à uma mala de viagem. Esta carta estava destinada aos seus pais e familiares.

Segundo o Record China, a carta dizia que Ki estava muito agradecida a seus pais, mas não estava desfrutando de sua vida atual e desejava começar uma nova vida. A partir do conteúdo da carta, é muito provável que Ki cortou o contato por conta própria. Contudo, segundo seus amigos, não havia indícios de que Ki poderia desaparecer por conta própria.

Atualmente, o pai dela está em Hokkaido para procurar a filha junto à polícia.

Fonte: HBS (Hokkaido Hoso) e NHK News Imagem: Hokkaido News UHB