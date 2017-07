Perfil dos sortudos que ganham nas loterias oficiais do Japão

O Mizuho Bank realizou uma enquete no ano passado, com 1.277 dos ganhadores de prêmios acima de 10 milhões de ienes de todas as loterias oficiais do Japão. São loteria (takarakuji), bingo5, loto e numbers.

Através dessa enquete, a instituição financeira, pagadora oficial dos prêmios grandes, traçou um perfil dos sortudos.

Quem são os sortudos

A grande maioria dos contemplados é do sexo masculino com 63%.

Será que é porque os homens compram mais do que as mulheres? Fica a pergunta, pois não há dados específicos sobre esse assunto.

Entre as profissões, confira o ranking das mais cotadas:

45% são assalariados

18% de desempregados

13% de donas de casa

9% são profissionais liberais

Os pequenos percentuais foram divididos entre estudantes, agricultores e outros.

Quais são as faixas etárias mais sortudas:

Acima dos 60 anos, com 40%

As faixas dos 40 e 50 anos foram equivalentes, como 20% cada

O restante ficou para abaixo dos 39 anos

Portanto, a maioria é composta de homens, assalariados com idade acima dos 60 anos.

Fonte: Takarakuji Fotos: Flickr/Wikimedia