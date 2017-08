Parque da Lego em Aichi lança campanha de ingresso gratuito

A Legoland Japan informou na sexta-feira (18) que começaria a oferecer ingressos gratuitos para os visitantes que comprarem o passaporte de 1 dia (one-day pass) ou passaporte de 1 dia para famílias (family one-day pass).

A campanha teve início no sábado (19) e continuará até o dia 11 de setembro (segunda-feira) para atrair visitantes adicionais ao primeiro parque da Lego a céu aberto do Japão com a proximidade do Halloween e do Natal. O parque foi inaugurado em 1 de abril.

Os ingressos gratuitos serão válidos a partir do dia 14 de setembro até o final do ano (com exceção de alguns dias).

Contudo, a campanha não cobrirá os portadores de passaportes anuais ou aqueles que compram ingressos em grupo, de acordo com a operadora do parque. O passaporte para 1 dia custa 6.900 ienes (acima de 13 anos) e 5.300 ienes para crianças.

O Legoland Japan não está indo tão bem como o inicialmente esperado. Muitos visitantes reclamaram dos preços altos dos ingressos. Os ingressos para crianças, por exemplo, custam 500 ienes a mais em comparação ao valor do Tokyo Disney.

“A campanha é designada a encorajar as pessoas que estão hesitantes em visitar o parque”, disse um representante da Legoland.

Recentemente a operadora pareceu estar desesperada para atrair mais visitantes e lançou várias campanhas de desconto.

Na semana passada, a operadora do parque anunciou que o número de visitantes durante o período de 6 meses até setembro chegará a 1 milhão. A empresa quer atingir a meta de 2 milhões até abril de 2018.

Fonte: Japan Times, Jiji, Kyodo Imagem: arquivo Portal Mie