Monstros virtuais capturados se transformam em kakigori

A raspadinha japonesa chamada de kakigori é apreciada por sua maciez e suavidade, como a neve. Ela é indispensável no verão japonês, sendo apreciada por crianças pequenas até as pessoas da terceira idade.

Para que adultos e baixinhos, pais e filhos possam curtir juntos, o evento chamado Frozen SnipAR vem atraindo muitos curiosos.

O visitante recebe uma arma chamada SnipAr, a qual dispara ar. É uma arma de interação virtual. É preciso capturar vários monstrinhos. Inicialmente, os do gelo para começar a montar seu próprio kakigori.

Depois é preciso capturar os monstrinhos do xarope, a cobertura da raspadinha japonesa.

Assim que cumprir todas as etapas, a próxima é saborear o kakigori feito através das capturas.

Kakigori Frozen SnipAR

O local do evento é o conhecido terminal de ônibus que fica no centro de Nagoia (Aichi), em Sakae. Crianças com idade inferior a 6 anos devem ir acompanhadas de adulto. Nesse caso, paga ingresso igual à idade abaixo do ginásio. Confira os dados abaixo.

Período: até 3 de setembro

Horário: 10 às 20h00

Local: Oasis 21 – Ginga no Hiroba

Ingressos incluindo 1 kakigori: ¥1.000 para idade abaixo do ginásio e ¥1.400 para acima da idade colegial

Confira em vídeo como funciona a arma SnipAr.

Fonte: divulgação/Nagoya TV Fotos: Gigazine e divulgação