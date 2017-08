Míssil norte-coreano cai no Pacífico após atravessar Cabo de Erimo, em Hokkaido

Segundo o anúncio do Estado Maior Conjunto do Exército Coreano, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico em Sunan, nos subúrbios da capital Pyongyang, em direção ao Mar do Japão às 5h57 desta terça-feira (29).

O míssil ultrapassou a altitude de 550km e percorreu aproximadamente 2.700km, até cair no Oceano Pacífico. O exército da Coreia do Sul está realizando uma análise detalhada do tipo do míssil e discutindo sobre as medidas futuras em Conselho de Segurança Nacional.

O Departamento de Defesa dos EUA também confirmou que o míssil sobrevoou os céus do Japão e as autoridades continuam analisando detalhadamente o assunto. Por volta das 6h14, o governo acionou o J-Alert (sistema de alertas instantâneos para todo o país), que fornece informações para as organizações municipais em situações de emergências, para as regiões ao Norte do Japão. Minutos depois, as autoridades confirmaram que o míssil sobrevoou o sul de Hokkaido.

Neste ano a Coreia do Norte lançou 17 mísseis balísticos, incluindo os três mísseis de curto alcance disparados no último sábado (26), cinco dias após o exercício militar conjunto dos EUA e da Coreia do Sul. Durante todo o ano passado, a Coreia do Norte lançou ao todo 20 mísseis, mas, aparentemente, esse número será superado neste ano.

Especialistas analisam que o míssil foi lançado para provocar o governo de Trump e outros mísseis balísticos serão lançados com o decorrer do tempo da mesma forma: sobrevoando o Japão em direção do Pacífico. Além disso, como em 9/Set a Coreia do Norte comemora o Dia Nacional da Fundação, autoridades americanas e sul-coreanas alertam sobre a possibilidade de outros atos provocativos nessa data.

Míssil cai no Pacífico após sobrevoar o Cabo de Erimo

O Chefe de Gabinete Yoshihide Suga anunciou que o míssil foi lançado por volta das 5h58, sobrevoou os céus do Cabo de Erimo de Hokkaido por volta das 6h06 e caiu no Pacífico a 1.180km do Cabo de Erimo às 6h12. Segundo Suga, não foram confirmados danos em aviões e embarcações.

O governo realizou imediatamente um Conselho de Segurança Nacional para discutir a situação. O Primeiro-Ministro Shinzo Abe ordenou antecipadamente as ministérios afiliados confirmarem o quanto antes o número total de relatos de danos ocasionados pelo míssil principalmente nas regiões que foram sobrevoadas.

Ministro da Defesa diz que míssil era do tipo “Hwasong-12”

Pouco depois das 9h00, o Ministro da Defesa Itsunori Onodera pronunciou: “Se lervarmos em conta a distância percorrida por este míssil balístico, podemos contar com a possibilidade de tratar-se do mesmo míssil de médio alcance lançado pela órbita lofted em direção ao Mar do Japão em 14/Mai, e excluirmos os mísseis nodong e scud.”

“Condenamos com as mais fortes palavras”, diz Chefe do Gabinete

Após o conselho de segurança, o Chefe de Gabinete Suga pronunciou-se durante coletiva de imprensa.

“Este míssil é uma grave e séria ameaça para a segurança de nosso país e também ameaça a segurança e a paz da Região Ásia-Pacífico. É um ato extremamente problemático mesmo pela perspectiva de garantia de segurança dos aviões e embarcações. Nosso país protesta estritamente em relação à Coreia do Norte e condenamos com as mais fortes palavras.”

Fonte: NHK News