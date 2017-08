Mais um iraniano é preso em flagrante com drogas

Em 17 deste mês a polícia anunciou a prisão de um iraniano que vendia droga nas proximidades da estação de Komaki (Aichi). Desta vez, o anúncio foi de um outro, preso pela Polícia de Nakagawa, da cidade de Nagoia.

O iraniano foi identificado como Ashkal Ezhaji, 45 anos, residente em Ama (Aichi) e sem emprego formal.

A prisão foi pelo flagrante com 5,5 gramas de estimulante em um estacionamento no bairro de Moriyama, em Nagoia. Essa quantidade de droga é avaliada em 350 mil ienes, como preço final ao consumidor. A ocorrência foi em julho deste ano.

Usuários de drogas na mira da polícia

Depois, a Polícia de Nakagawa apreendeu outros tipos de drogas, 2 telefones celulares e seus pertences pessoais relacionados à venda.

“Eu tinha a mercadoria com a finalidade de venda”, teria dito o iraniano, segundo a polícia.

A Polícia da Província de Aichi tem efetuado prisões de pessoas flagradas com drogas e também de quem vende, como ocorreu em Komaki. No período de menos de uma semana, de 16 a 20, deste mês, foram levadas 12 pessoas para as delegacias, principalmente de Nagoia.

Fontes e foto: CBC TV e divulgação