Japão: temendo os mísseis norte-coreanos PAC-3 será enviado a Shimane e mais 3 províncias

O PAC-3 é um sistema de disparo Patriot, americano, baseado em terra. A série PAC-3 é mais estreita em diâmetro do que a PAC-2, mas pode ser montada para disparar até 16 tiros.

Após o anúncio de que a Coreia do Norte está com planos de lançar 4 mísseis balísticos em direção ao mar de Guam, os quais passarão sobre 3 províncias do Japão, o governo anunciou medidas de proteção. Antes disso, Yoshihide Suga, porta-voz do primeiro-ministro, declarou nesta manhã que a ação provocativa da Coreia do Norte não pode ser tolerada.

Uma delas é o envio de PAC-3 para as províncias citadas no plano norte-coreano. São elas Shimane, Hiroshima, Ehime e Kochi. Como nessas províncias, as bases não possuem o PAC-3, cada uma delas receberá um sistema desses para interceptá-los, caso os mísseis caiam sobre o solo japonês.

O governo anunciou que serão enviados 4 PAC-3 para os campos da Força de Autodefesa das seguintes cidades:

Kaita, em Hiroshima

Izumo, em Shimane

Kochi, província homônima

Matsuyama, em Ehime

Por outro lado, a Força de Defesa Marítima anunciou que o destroyer Aegis, equipado com o interceptador de mísseis SM-3, será deslocado para o Mar do Japão. Ele fará o trabalho de monitoramento da segurança do país.

Fontes: ANN, Asahi e News24 Foto: ANN