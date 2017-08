Japão revela apetite feroz por arroz dos Estados Unidos

As importações japonesas de arroz americano estão aumentando de forma acentuada devido aos preços mais altos de variedades cultivadas localmente usadas por restaurantes, um resultado de medidas do governo para apoiar os preços de arroz nacional ao reduzir fornecimentos.

O Japão limita as importações de arroz estrangeiro. Entretanto, a demanda pelo produto estrangeiro mais barato e mais fácil de cozinhar está em alta no meio de empresas que fornecem serviços alimentícios.

A Calrose, cultivada no estado da Califórnia (EUA), é a variedade de alicerce que conta por cerca de 80 por cento do mercado japonês para arroz estrangeiro consumido pelas pessoas como alimento básico. A operadora da rede Yoshinoya Holdings, especializada em gyudon, começou a usar uma mistura de Calrose e arroz cultivado no Japão na primavera passada, enquanto a operadora da rede de lámen Kourakuen Holdings usa a variedade americana na preparação do arroz frito.

Menos doce que os tipos cultivados no Japão, dizem que a Calrose é adequada para pratos onde molhos são colocados sobre o arroz. E, como a variedade americana não gruda com facilidade ao ser frita, até funcionários part-timers podem prepará-la, de acordo com Yumi Kojima que lidera o escritório da Federação de Arroz dos EUA no Japão.

O Japão limita as importações de arroz a 770.000 toneladas anuais sob um acordo alcançado na Uruguay Round de negociações comerciais globais. Até 100.000 toneladas disso pode ser arroz para alimento básico negociado sob contratos de compra e venda.

O tipo de arroz japonês que não precisa ser lavado (musenmai), que é frequentemente usado por restaurantes, aumentou 40 ienes por quilo, ou 20 por cento, em 1 ano, para 260 ienes em alguns casos. A variedade Calrose, disponível por 190 ienes o quilo, está então sendo muito atrativa.

Algumas operadoras de restaurantes estão mostrando frustração, salientando que as políticas do governo, ironicamente, aumentaram o consumo de arroz estrangeiro no Japão.

Fonte: Nikkei Imagens: Nikkei, Bank Image