Japão lembra 72 anos do bombardeio atômico em Nagasaki

Centenas de pessoas estão se reunindo em Nagasaki para a Cerimônia Memorial da Paz, que terá início às 10h30. Há 72 anos, a cidade foi arrasada por uma bomba atômica dos Estados Unidos.

O primeiro-ministro Shinzo Abe participará da cerimônia juntamente com representantes de 58 países e territórios. As pessoas em Nagasaki começaram a oferecer orações antes do amanhecer.

Todos os presentes farão 1 minuto de silêncio às 11h02, o momento exato quando a bomba atingiu a cidade.

O prefeito de Nagasaki, Tomihisa Taue, lê uma declaração de paz todos os anos durante a cerimônia.

Neste ano, Taue poderá fazer referência a um tratado das Nações Unidas que proíbe legalmente armas nucleares, adotado por 122 países e territórios no mês passado.

O tratado não foi assinado por estados de armas nucleares ou por países que dependem delas para proteção, incluindo o Japão. Taue pretende encorajar o governo japonês a atravessar a disparidade em relação ao tratado.

Em Nagasaki, a idade média dos sobreviventes, também conhecidos como hikabusha, é de 81 anos. Sendo assim, há um senso de urgência em suas vontades de tornar a cidade o último local atingido por uma bomba atômica.

Os bombardeios atômicos das cidades de Hiroshima e Nagasaki foram realizados pelos Estados Unidos contra o Império do Japão durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945. Foi o primeiro e único momento na história em que armas nucleares foram usadas em guerra e contra alvos civis.

Fonte: NHK Imagem: Japan Times, Kyodo