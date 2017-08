Homens que comeram cogumelo venenoso durante churrasco são hospitalizados

Segundo a prefeitura de Nagoia, três homens foram hospitalizados no domingo (20) após terem consumido cogumelos venenosos durante um churrasco no Parque Arakogawa, na cidade de Nagoia (Aichi).

De acordo com as autoridades, o incidente ocorreu por volta das 15h00 de domingo, quando os homens colheram, prepararam na grelha e consumiram os cogumelos. Cerca de 1 depois, eles foram levados para o hospital por apresentarem sintomas de diarreia e ânsia de vômito.

Mesmo três dias após o ocorrido, nesta quarta-feira (23), os pacientes continuam internados, mas não correm risco de vida.

Os cogumelos venenosos consumidos pelos homens são conhecidos popularmente como “cogumelo guarda-sol”, marifusa, entre outros nomes. Apresenta superfície branca e chapéu relativamente grande, podendo chegar a 30cm.

Depois do ocorrido, a prefeitura colocou uma placa dentro do parque para alertar as pessoas.

Fonte: Asahi Shimbun