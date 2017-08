Granada e balas reais são encontradas no lixo

Segundo a Delegacia de Amami, um funcionário do Naze Clean Center de Amami (Kagoshima) encontrou granada e balas jogadas dentro do lixo, relatou o jornal da Asahi nesta quarta-feira (30). Embora todas sejam objetos reais, não havia pólvora dentro delas, informou a polícia.

As autoridades relataram que a granada pesava cerca de 550g e tinha aproximadamente 11cm de comprimento e 7cm de diâmetro. Em relação às balas, os policiais encontraram ao todo 99 e 1 pente sem munição. Todos os itens já foram utilizados ao menos uma vez, disse a polícia.

O incidente foi relatado na tarde do dia 23 deste mês quando um funcionário estava separando o lixo recolhido em 5 municípios da ilha entre os dias 19 e 23. As operações do local foram encerradas imediatamente para assegurar a segurança dos funcionários.

Embora jogar balas reais já utilizadas não seja ilegal, o Naze Clean Center pede uma ligação antecipada para informar sobre o descarte desse objetos.

Fonte: Asahi Shimbun