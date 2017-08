Funcionário estrangeiro é pisoteado por elefante no Gunma Safari Park

Por volta das 10h00 de quarta-feira (30), o corpo de bombeiros recebeu uma chamada de emergência do Gunma Safari Park, em Tomioka. De acordo com o safári, um funcionário do parque havia sido pisoteado por um elefante.

Segundo a Delegacia de Tomioka, o funcionário era um estagiário indonésio que veio ao Japão por meio de intercâmbio de recursos humanos. Após ter sido pisoteado na cintura, o homem foi transportado para o hospital. Segundo as autoridades, ele estava consciente quando estava sendo levado ao hospital.

Segundo a delegacia, o funcionário foi pisoteado por um elefante-de-sumatra cujo peso é estimado em 2 toneladas. De acordo com o safári, chegou ao Japão nesta terça-feira (29) e começou a cuidar do elefante no dia seguinte.

Em agosto do ano passado, uma funcionária veio à óbito no Gunma Safari Park quando foi atacada por um urso-negro-asiático.

