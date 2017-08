Funcionário erra e jovens dão volta completa em roda-gigante com porta aberta

A Kagoshima Terminal Building K.K, empresa gestora da instalação adjacente à Estação Kagoshima-Chuo, que possui uma roda-gigante no terraço, anunciou na noite de segunda-feira (21) que operou a atração com a porta de uma das gôndolas aberta no mesmo dia.

Segundo a empresa, um funcionário não havia fechado corretamente a gôndola da roda-gigante e ainda esqueceu de trancá-la. Três estudantes de chuugako de Osaka estavam dentro da gôndola e, durante 15 minutos até completar uma volta, eles estavam segurando a porta desesperadamente.

Segundo a empresa, o incidente ocorreu por volta das 13h50. Os estudantes perceberam que a porta estava totalmente aberta após a roda-gigante ter movimentado aproximadamente 3m. A gôndola é transparente e atinge a altura de 90m.

De acordo com a empresa, não há dispositivos de alerta caso algum funcionário esqueça de trancar a porta. A empresa explicou que os funcionários trancam e conferem as portas manualmente. Havia três funcionários no local, mas eles não notaram o erro até os estudantes descerem da gôndola e os informarem. Desde a inauguração da roda-gigante em setembro de 2004, nunca houve um caso parecido como esse.

A empresa decidiu suspender as operações da roda-gigante até terça-feira (23) para disciplinar e treinar os funcionários. A empresa pede desculpas pelo ocorrido e disse que iria renovar o manual para prevenir a reincidência do ocorrido.

Fonte: Asahi News