Funcionário de restaurante serviu detergente em vez de saquê para clientes

Segundo o Posto de Saúde da cidade de Akita (província homônima), na noite de 19 deste mês, duas mulheres foram hospitalizadas com ânsia de vômito, dores na boca e na garganta, divulgou a NHK News na terça-feira (22).

De acordo com as autoridades, as mulheres apresentaram os sintomas após terem ingerido saquê em um restaurante da cidade.

Contudo, ao investigarem o caso, as autoridades descobriram que um funcionário do restaurante acabou servindo por engano detergente no lugar de saquê. O erro aconteceu porque o detergente estava armazenado na geladeira dentro de frasco de bebida japonesa. O restaurante é da franquia “Dan-ya” e situa-se na frente do Hospital da Universidade de Akita.

Segundo o posto de saúde, o frasco com detergente foi armazenado na geladeira por engano quando um funcionário estava separando e colocando os detergentes dentro de garrafas pequenas de saquê para auxiliar o serviço. Instantes depois, outro funcionário que não sabia sobre isso serviu o frasco com detergente para as clientes.

As duas mulheres não correm risco de vida, mas uma delas ainda está recebendo tratamento no hospital. O restaurante recebeu ordem de suspensão de negócios por 5 dias por ordem do mesmo posto de saúde.

A Atom K.K, empresa que administra a rede de restaurantes, comentou: “Pedimos nossas sinceras desculpas por termos causado incômodos e uma grande dor às clientes. Vamos nos empenhar ao máximo para impedir a reincidência, e refletimos profundamente sobre o ocorrido.”

Fonte: NHK News e Sankei Shimbun