 Época das peras de luxo no Japão

Segundo especialistas em peras, a variedade ultrapassa 4 mil em todo o mundo. No Japão, as mais comuns são as francesas La France, Le Lectier, Duchesse d’Angouleme, Ballade (oriunda da La France) e Doyenne du Comice, a inglesa Barlett e as americanas Max Rede Barlett, Brandy Wine e Aurora, entre outras.

Mas tem uma em especial com sabor suave. Ela tem característica de uma mistura de banana com maçã. Isso chama a atenção dos consumidores com paladar refinado.

Peras de luxo pesam mais de meio quilo

Apesar das maiores províncias produtoras de pera estarem no norte do país, a variedade Marguerite marillat começou a ser colhida em Tamaki-cho (Mie). Cada uma dessa pera chega a ter 15 centímetros de diâmetro. Além disso, pesa cerca de 700 gramas.

As peras de Marguerite marillat poderão ser saboreadas pelos residentes na região Tokai. Os produtores começarão a expedi-las para as lojas de departamento.

O preço de cada uma delas deve variar entre 800 a mil ienes.

Fontes: Kudamono Navi e CBC TV Foto: CBC TV