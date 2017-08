Depois da explosão no bueiro, apagão em Osaka

Por volta das 5h40 desta quarta-feira (23) uma parte da população da província de Osaka passou a ficar sem energia elétrica. Segundo a Kansai Electric Power, o apagão atingiu toda a cidade de Suita. Também, parte da cidade de Settsu e parte de Higashi Yodogawa-ku, em Osaka (província homônima) foram afetadas.

O corte no fornecimento de energia elétrica atingiu 34,3 mil pontos, segundo o jornal Asahi.

Com o apagão, os semáforos da cidade de Suita deixaram de funcionar, o que causou um certo transtorno. Mas, os policiais se deslocaram para as esquinas para orientar o tráfego.

Explosão no bueiro

Segundo o noticiário do MBS TV, moradores de Takashiro-cho, da cidade de Suita, ouviram um som de explosão antes do amanhecer. Quando foram ver, a tampa de um bueiro que pesa 220Kg deslocou-se cerca de 10cm. Com a explosão subiu um cheiro de queimado de dentro do bueiro. Logo em seguida, ficaram sem energia elétrica.

A Kansai Electric Power informou ao Asahi que nas imediações de onde ocorreu a explosão houve um problema com os cabos elétricos. No subsolo correm cabos de energia equivalentes a 77 mil volts.

Apesar da companhia de energia elétrica se agilizar para resolver o apagão, até as 11h00, 17 mil pontos residenciais e comerciais ainda estavam sem luz.

Com isso, geladeiras, ar-condicionado, elevador e outros equipamentos elétricos dos estabelecimentos comerciais e residências não puderam ser usados.

Fontes: Asahi, Sankei e Asahi Fotos: Sankei