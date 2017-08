Coreia do Norte disparou míssil e Japão entra em alerta

A Coreia do Norte disparou novamente um míssil, que desta vez atravessou a região norte do Japão. O governo japonês emitiu um alerta de evacuação para os cidadãos. Nesta manhã de terça-feira, por volta das 5h58, residentes das províncias de Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma e Niigata receberam mensagem do J-Alert.

O sistema de alerta do Japão foi acionado, informando aos cidadãos no norte do país para tomarem precauções em relação ao míssil que estava seguindo em direção ao mar. A tensão em relação à postura militar de Kim Jong-un instalou-se no país.

O míssil passou o território japonês e depois caiu no mar. Voou por cerca de 2.700km subindo até cerca de 550km, disseram autoridades sul-coreanas. O Pentágono confirmou o lançamento.

A NHK informou que o governo japonês emitiu alerta de que um míssil norte-coreano estava indo para a região de Tohoku, no extremo norte do país. A NHK também informou que o Japão não tomou nenhuma ação para derrubar o míssil.

A emissora japonesa informou que o míssil norte-coreano quebrou em três partes e caiu no mar, após atravessar o território japonês, às 6h12.

Shinzo Abe disse que o míssil foi uma ameaça sem precedentes, gravíssima para o Japão. O primeiro-ministro japonês informou que irá dialogar com as Nações Unidas pressionarem Pyongyang, capital da Coreia do Norte.

Mais informações em breve.

Fontes: The Telegraph e CNBC