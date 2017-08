Brasileiros são 40% dos clientes do camping no Lago Biwa

A fama do camping Maiami Beach chegou até os brasileiros, ao ponto de virar matéria do jornal.

O Kyoto Shimbun publicou uma matéria na sua edição de quarta-feira (23). O motivo foi a presença verde amarela em massa no feriadão de verão.

Segundo o noticiário, o camping tem 102 pontos para acampamento e chalés. No feriado prolongado, 20 desses espaços foram alugados para brasileiros de vários locais diferentes. “Como eles vêm em maior número, se for contar pelo total de visitantes, 40% era de brasileiros”, explicou a gerente Fumiko Yoshikawa, 53 anos.

A fama se espalhou de boca a boca

O repórter observou brasileiros e japoneses jogando futebol juntos, no dia 14 deste mês. “A distância entre a barraca e o lago é perto. Podemos ficar de olho nas crianças enquanto curtimos um churrasco. Outra coisa é que não ficamos com aquela sensação de melado do mar”, contou uma pessoa de Taketoyo (Aichi). Ela estava num grupo de 15 pessoas, em 3 famílias, para desfrutarem de 5 pernoites. Ela disse que já faz 10 anos que todo o feriadão passa lá, por apresentação de amigos.

Ela contou que o local se parece com um lago onde brincava, no Paraná. “É nostálgico. Vi mais gente da mesma fábrica onde trabalho”, falou para o repórter.

Um outro grupo de 13 brasileiros, de 3 famílias, de Gifu contou que encontrou o local no Facebook e que já faz 3 anos que vai para lá.

À beira do Lago Biwa

Segundo a gerente, a fama se espalhou boca a boca entre os brasileiros. Faz 5 anos que os verde amarelos frequentam esse camping.

O camping ocupa uma ampla área, com instalações para que os visitantes possam passar momentos dentro da natureza, com conforto. Há chalés e espaços para barracas, em meio à áreas com árvores e tudo limpo.

Os preços variam de acordo com a época e o tamanho dos chalés. Cada um deles comporta até 8 pessoas. Os espaços para as barracas têm infraestrutura necessária.

Info do Maiami Beach Auto Campground

Endereço: Shiga-ken Yoshikawa Yasu-shi Yoshikawa 3326-1

Telefone: 077-589-5725

Web page: http://www.maiami.info/

Tem chalés e espaços para armar barracas

Preços: variam de acordo com o tamanho dos chalés ( clique aqui para conferir )

Aluguéis de barracas, artigos para camping e cozinha, bicicleta, freezer, churrasqueira, etc.

Tem animais como cabras e coelhos para as crianças brincarem

Loja com artigos para camping, carvão, alimentos e bebidas

Clique no mapa para abri-lo e traçar sua rota.

Fontes: Kyoto Shimbun e divulgação Fotos: divulgação