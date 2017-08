Brasileiro é preso por atear fogo e causar danos materiais

Na segunda-feira (21), a polícia de Shinshiro (Aichi), prendeu um brasileiro que já havia sido levado por suspeita de stalking. Ou seja, crime de perseguição a uma mulher, de 25 anos.

Ele foi identificado como Rodrigo Seike Ferreira, 25, trabalhador como haken shain, de Nishiyama-cho, Toyohashi (Aichi).

Preso de novo

A suspeita sobre Ferreira é de que tenha ateado fogo em um veículo. Segundo informação do Tonichi, o carro da mulher que ele perseguia estava no estacionamento do prédio de apartamentos onde ela mora. Por volta das 22h15 de domingo (20), ele teria ateado fogo no parachoque do lado direito frontal, atingindo o lado da roda dianteira, bem como na porta do lado esquerdo. O total dos danos materiais no veículo é estimado em 340 mil ienes, segundo informação da polícia.

De acordo com a publicação, ele tinha sido preso em 31 do mês passado pela suspeita de perseguição. Desta vez também admite o que fez e foi preso sob suspeita de ter provocado danos materiais.

Fonte: Tonichi Foto: Public Domain Pictures