Aumento médio de 10% nas tarifas das encomendas dos Correios

Os Correios (Japan Post) anunciaram na sexta-feira (25) que elevarão os preços das tarifas. O aumento médio de 10% atingirá o consumidor final. O produto que os Correios irão reajustar a tarifa é o Yu-Pack. A partir de março do ano que vem, uma encomenda custará 100 a 200 ienes a mais.

Tanto para os Correios como para as demais companhias de entrega de encomendas (takkyubin), a dor de cabeça tem sido a falta de mão de obra. Isso ocasiona aumento do custo de pessoal. Segundo fontes da ANN, o aumento da tarifa vai ser em média de 10%. No entanto, quanto maior o volume da encomenda, maior o aumento.

Encomendas mais caras nas 3 maiores companhias

As demais companhias de entrega de encomenda já tinham anunciado aumento nas suas tarifas. A maior de todas, a gigante Yamato Unyu, terá novas tarifas a partir de outubro deste ano.

A segunda maior, Sagawa Kyubin, a partir de novembro deste ano. Assim, as 3 maiores do mercado – incluindo os Correios – ficarão alinhadas no aumento do takkyubin.

O aumento das tarifas afetam diretamente as empresas de venda online como Amazon, Rakuten e outras. Igualmente, vai fazer o consumidor final desembolsar mais para a entrega da encomenda.

A reentrega, no caso do consumidor não se encontrar em casa, custa caro para as companhias. Para evitar isso os Correios querem implementar um serviço para estabelecer o horário e o local da entrega.

