Turista chinesa desaparece em Hokkaido

Segundo a polícia, a chinesa Ki Shuketsu (26), professora do ensino fundamental em escola de Fujian (China), está desaparecida desde sábado (22). Ki visitava Hokkaido desde o dia 18 e estava acomodada em uma hospedaria na cidade de Hakodate.

As câmeras de segurança da hospedaria capturaram as últimas imagens da chinesa. Nas imagens tiradas no último sábado, Ki, sorridente, conversava com um funcionário do local. Após isso, por volta das 7h00 de sábado, Ki saiu da hospedaria e, desde a noite do mesmo dia, perdeu-se o contato com ela. Sua mala e roupas ainda estão no quarto em que estava hospedada.

Estava previsto que Ki realizasse o check-out na terça-feira (25) e voltasse para a China no mesmo dia. Contudo, ela não embarcou no avião.

Ki tem cerca de 163cm de altura, cabelos pretos e longos até o ombro e vestia um camisa branca e uma saia longa lilás na ocasião.

A polícia continua investigando seu paradeiro.

Fonte: ANN e FNN News Imagem: NNN News