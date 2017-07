Temor de formigas venenosas aumenta as vendas de pesticidas no Japão

Após várias constatações da presença de formigas-de-fogo/lava-pés (hiari) em vários portos no Japão, as vendas de pesticidas aumentaram no país.

Um estabelecimento que vende itens para reforma de casas no distrito de Shinagawa (Tóquio), onde formigas-de-fogo foram encontradas na área de um porto nas neste mês, ampliou seu espaço de prateleira para pesticidas.

As vendas de pesticida da loja para a semana com início no dia 10 de julho foram mais de 10 vezes o número para o mesmo período do ano passado.

Segundo o gerente, os pesticidas são geralmente adquiridos por empresas, mas cada vez mais pessoas estão os comprando para uso em suas residências.

Um cliente disse que quer tomar precauções totais, visto que as férias de verão das crianças estão começando.

Uma fabricante japonesa de inseticidas para uso doméstico, a Earth Chemical, está dobrando a produção nos meses de julho e agosto. A empresa postou um vídeo em seu site mostrando um teste que ela realizou em Taiwan para demonstrar a eficácia de seus produtos.

Contudo, o Ministério do Meio Ambiente alerta que o uso excessivo de pesticidas pode eliminar formigas nativas e facilitar a disseminação das formigas-de-fogo.

Autoridades alertam àqueles que encontrarem insetos parecidos com formigas-de-fogo que não os toquem e reportem imediatamente a descoberta ao ministério ou autoridades locais.

Fonte e imagem: NHK