Sorvete em forma de pizza para dividir e se deliciar

A pizza-sorvete ou Icecream Pizza é um lançamento da marca Baskin Robbins, colocado no mercado em 21 deste mês. A marca é conhecida no Japão como 31.

A novidade é que pode ser partida como uma pizza, é doce pois é feita de sorvete e pode ser saboreada sem usar talheres, se for o caso. E tem mais, vem dentro de uma caixa, como se fosse uma pizza.

Cada um dos 2 sabores tem 19cm de diâmetro e 4cm de altura.

Base de sorvete de chocolate e ganache

O Double Chocolate tem como base um brownie. Tem mais uma farta camada de sorvete com choco chips. Ainda tem mais uma camada de bolo de ganache branco, salpicado de biscoitos e decorado com calda de chocolate e ganache branco. Além de ter um aspecto sofisticado, para quem gosta de chocolate, é imperdível.

Base de sorvete de raspberry

O Raspberry Special tem a mesma base de brownie, com recheio de sorvete da frutinha vermelha com chantilly. A cobertura tem coraçõezinhos de chocolate com caldas de ganache branco e raspberry. O sorvete tem o sabor da fruta, uma mistura de doce com toque levemente azedo, refrescante.

Que tal reunir a família ou os amigos para essa nova forma de comer sorvete com as mãos?

Cada um deles está à venda nas sorveterias da marca, ao preço de 2.600 ienes. A marca lembra que dependendo da loja poderá ter uma variação nesse preço.

Assista ao vídeo do novo conceito de sorvete:

Fonte e fotos: divulgação