Shiseido faz recall de 410 mil unidades de protetores solares

A Shiseido anunciou na quinta-feira (27) o recolhimento espontâneo de cerca de 410 mil unidades de 3 tipos de protetor solar fabricados por ela.

Segundo o material de divulgação da griffe, esses produtos, quando passados na pele, proporcionaram uma certa aspereza. Assim, concluiu que não atendem ao padrão da qualidade da marca.

Os 3 produtos alvo do recall são

Sun Medic UV Sun Protect de uso medicinal, EX com 50ml (サンメディックUV 薬用サンプロテクト EX50mL)

Mais 2 da linha Anessa: UV AB 40 gramas (アネッサ 薬用美白エッセンスフェイシャルUV AB 40g) e

UV AB de 15 gramas (アネッサ 薬用美白エッセンスフェイシャルUV AB 特製サイズ 15g).

Cada um desses produtos tem uma numeração de fábrica, os quais constam da página web para o consumidor conferir.

Shiseido promete trocar os produtos

De acordo com a Shiseido esses produtos saíram da unidade de Osaka, fabricados no período de dezembro do ano passado a março deste ano.

Ela esclarece que em relação à proteção solar todos os produtos atendem com segurança a funcionalidade proposta. É somente em relação a essa sensação de aspereza na hora de passar os produtos na pele.

A griffe publicou pedido de desculpas em sua página web. Ela se propõe a realizar a troca do produto para os consumidores, através da solicitação efetuada via página web http://www.shiseido.co.jp/announcement/201707_02/ . Se preferir, o consumidor pode solicitar a troca pelo telefone de chamada gratuita 0120-172-693.

Atenção para os horários de atendimento: de sexta-feira (28) a 4 de agosto, das 9 às 21h00, incluindo sábado e domingo. A partir de 7 de agosto, o atendimento volta ao normal, das 9 às 17h00, excluindo sábados, domingos e feriados.

Fonte e foto: release