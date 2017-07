Procura por sabores exóticos cresce e nova fábrica da Kit Kat abre no Japão

O wasabi e a batata doce de Okinawa podem não ser os tipos preferidos de Kit Kat de todos, mas uma crescente demanda por sabores exóticos no Japão levou a fabricante Nestlé a abrir uma nova fábrica.

A gigante suíça de alimentos, Nestlé, anunciou na quarta-feira (26) que em 1 de agosto abrirá seu primeiro novo local de produção japonês de Kit Kat em 26 anos, situado na cidade de Himeji (Hyogo).

A medida foi realizada para “atender à popularidade do Made in Japan” das barras Kit Kat, disse a Nestlé em uma declaração.

No Japão, onde a Kit Kat foi introduzida em 1973, a barra não é apenas um deleite de chocolate que pode ser separado em 4 partes.

Além do wasabi, um condimento ardido servido com sushi e sashimi, a Nestlé atualmente oferece cerca de 30 sabores de Kit Kat no Japão, variando de chá verde e gengibre à torta de queijo de Yokohama e o pudim de Kobe.

Segundo a Nestlé, as barras produzidas no novo local em Himeji serão vendidas em lojas de boutique (um destino popular de aficionados por Kit Kat com sabores não convencionais) e online.

Contudo, esses sabores especiais são bem mais caros que a versão padrão.

Uma edição especial do Kit Kat coberta de ouro introduzida em 2015 foi vendida ao incrível preço de 1.600 ienes na primeira vez que chegou às prateleiras, enquanto um sabor sofisticado, atualmente, é vendido por cerca de 1.300 ienes.

Fonte: Japan Today, AFP Imagem: Kit Kat Japan