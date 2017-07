Princesa Kako irá estudar na Inglaterra

A princesa Kako, que havia deixado o curso na Universidade de Gakushuin, foi aprovada no curso de Artes e Ciências na Universidade Cristã Internacional, onde está estudando desde o ano retrasado. Atualmente, a princesa está cursando o terceiro ano da universidade.

Segundo a Agência da Casa Imperial, a princesa irá partir do Japão em 12/set para estudar no curso de Artes, Humanidades e Cultura da Universidade de Leeds, na Inglaterra.

A princesa estudará em uma espécie de estágio até junho do próximo ano. Ela conviverá com outros alunos no dormitório da universidade e participará de palestras de diversas áreas da psicologia, matéria de especialização da princesa, e artes performáticas.

Esta será a terceira vez que a princesa visita um outro país. A primeira vez foi em uma viagem familiar à Tailândia quando estava no terceiro ano do shougakko (ensino fundamental), e a segunda foi em um “homestay” nos EUA quando ainda cursava a Universidade de Gakushuin. Contudo, esta será a primeira vez que irá estudar no exterior.

Fonte: NHK News