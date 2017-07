Segundo a Polícia Metropolitana (Keishicho) e o Escritório de Assistência Social e Saúde Pública de Tóquio, nesta última sexta-feira (7), um homem na faixa dos 30 anos foi encontrado desmaiado pela sua família no quarto de sua residência de Toshima (Tóquio). O homem foi levado ao hospital, mas sua morte foi confirmada momentos depois.

Segundo as autoridades, o quarto estava com as janelas fechadas e não havia aparelho de ar-condicionado no local.

No dia do incidente, a máxima no centro de Tóquio ultrapassou os 30ºC. O Keishicho estipulou que a causa da morte foi insolação e continua investigando o caso.

De acordo com o Escritório de Assistência Social e Saúde Pública de Tóquio, esse é o primeiro caso de morte por insolação em Tóquio deste ano. Como as temperaturas elevadas continuarão por vários dias, as autoridades aconselham os cidadãos a tomarem bastante águae e a manterem os ambientes sempre bem frescos e arejados.

Fonte: NHK News Imagem: Banco de Imagens