Previsão de congestionamento nas vias expressas no feriadão de agosto

Com a aproximação do feriadão de agosto, chamado de obon yasumi, no período de 5 a 16 de agosto, a Polícia da Província de Aichi, anunciou a previsão de congestionamento nas principais vias expressas, nesta sexta-feira (27). Há pontos que podem chegar a 30Km de engarrafamento. Portanto, para quem programa viagens ou passeios, convém conferir essas previsões.

O feriadão de agosto pode variar de acordo com o calendário das empresas. Mas, em geral, poderá ser entre 11 a 16, período em que coincide com o Dia da Montanha (11) e Obon (13, que foi antecipado do dia 15). Segundo o jornal Chunichi, é nesse período que grande parte das empresas dá folga aos seus funcionários.

Como no ano passado foi feita a abertura da via expressa Shin Tomei, no trecho compreendido entre Hamamatsu (Shizuoka) e Toyota (Aichi), a expectativa é que na região Mikawa não apresente congestionamento nesse trecho.

Confira a previsão de congestionamento das vias expressas

No entanto, na via expressa Chuo, no trecho entre Ena IC (Gifu) e Komaki IC, prevê um engarrafamento de até 30Km no dia 13, no horário das 9h às 13h00. Mas, nos dias 11 e 12, no horário das 9 às 12h00, não será diferente: 25Km.

Outra via expressa que pode receber um grande número de veículos é a Meishin. No trecho Ichinomiya IC (Aichi) ao entroncamento de Yoro (Gifu), há previsão de 20Km. As datas são 13 e 14, no horário das 15 às 22h00 e 15 e 16, das 16 às 22h00. Já no trecho Gifu Hashima IC a Kasugai IC, nos dias 11 e 12, das 8h às 16h00 o engarrafamento pode chegar a 25Km.

Dentro da cidade de Nagoia, na Nagoya Daini Kanjo Expressway, ou Meini, no trecho do entroncamento de Kamiyashiro a Kusunoki, no horário das 7h às 8h00, entre os dias 7 a 11, a previsão é de 10Km de engarrafamento.

Previsão de congestionamento das rodovias provinciais

As rodovias 247, na altura de Mihama; 153, em Toyota; 23 e 247 em Gamagori, poderão ter até 3Km de congestionamento, no período de 11 a 15 de agosto.

Já a rodovia provincial que liga as cidades de Ichinomiya (Aichi) a Ogaki (Gifu), poderá ter até 4Km de engarrafamento no horário das 21 às 22h00 na segunda-feira (14).

Fonte: Chunichi Shimbun Fotos: Wikipedia