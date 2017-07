Pilota junior de Fórmula 4 promete ser a primeira japonesa na F1

Filha de peixe peixinho é. A segunda filha do ex-piloto de Fórmula 1 Hideki Noda, Juju tem apenas 11 anos. Estreou como pilota profissional na FIA F4 no ano passado, com patrocínios oficiais.

Ela entrou nesse meio aos 3 anos, por influência do pai. “Ultrapassava, era ultrapassada e foi divertido”, conta sorrindo para o repórter do Sankei. Ela foi a primeira estudante do primário a estrear como pilota profissional no mundo, segundo o jornal.

Pilota de F4 quer se tornar a primeira de F1 do Japão

Atualmente, a família reside em Mimasaka (Okayama), onde tem um circuito internacional. É lá que ela chega a treinar 4 horas diárias. E também bateu recorde do circuito em abril deste ano.

Não é porque a menina tem 11 anos e corre pela FIA F4 que não tem velocidade. Ao contrário, faz sua máquina passar de 200Km/h. Contou para o repórter que já se acidentou e teve a experiência de ficar internada. “Se pensar no medo não poderei ser pilota de F1”, declarou. Sim, o sonho da pequena Juju Noda é se tornar a primeira pilota de F1 do Japão.

O pai coruja, que também é seu coach afirma “ela tem um grande potencial para se tornar pilota de F1. Comparada a mim, tem muito mais talento”.

Fonte e fotos: Sankei News/Sankei West