Novo projeto de emenda constitucional irá regularizar jogos de Pachinko

Após a aprovação da “lei de promoção de desenvolvimento” de resorts integrados e casinos, a Polícia Metropolitana de Tóquio (Keishicho) apresentou o projeto de emenda constitucional de regras para a regularização da saída de bolas de jogos de Pachinko (dedama – 出玉).

Especificamente, a nova reforma limita a conversão em dinheiro de “dedama” que podem ser obtidas em 4 horas de jogatina, o período padrão de jogatina do cliente segundo as organizações industriais do ramo, para até ¥50.000, e obriga a diminuição das 2.400 “dedama” obtidas quando o cliente consegue um “grande acerto” (ooatari – 大当たり) para 1.500 unidades.

Segundo pesquisas de organizações que recebem consultas por telefone de viciados em jogos de azar, aproximadamente 70% das pessoas que realizam consultas perdem mais de ¥50.000 por mês. Devido a isso, o Keishicho decidiu baixar a quantidade total de “dedama” para suprimir a vontade dessas pessoas de tentarem recuperar o dinheiro perdido.

Além disso, o novo sistema de probabilidade de saídas de “grandes acertos” foi aprovado pelas empresas, e a possibilidade está ainda mais baixa.

A Keishicho declarou que este projeto de emenda foi escrito a partir da opinião das empresas do ramo. Segundo o Keishicho, essas novas medidas entrarão em vigor a partir de fevereiro do próximo ano.

Fonte: NHK News