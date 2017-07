Novo parque aquático ao lado da praia em Aichi

A Cooperativa de Turismo de Kira-cho, da cidade de Nishio, inaugurou um parque aquático, voltado para as crianças, no domingo (23). O Kira Waikiki Slider Park foi instalado no antigo estacionamento do Mikawa Bay Resort Linx, em uma área de 5 mil metros quadrados.

Além do escorregador inflável de água, com 80m de comprimento e 6m de altura, há 4 piscinas para as crianças se divertirem.

O principal objetivo do parque foi proporcionar aos pais que seus filhos brinquem com mais segurança na água. Como fica próximo à praia, as famílias podem curtir tanto a água salgada como a doce.

Kira Waikiki Slider Park

Período de funcionamento: até 17 de setembro

Horário: 10 às 16h00

Ingressos para 1 dia: idade acima de chugakko, 2 mil ienes; shogakko, 1.500 ienes e crianças com idade inferior a shogakko, mil ienes

Ingressos para curto tempo: das 10 às 13h00 ou das 13 às 16h00, custam 1.200, 1.000 e 600 ienes, na mesma ordem acima

Endereço: Aichi-ken Nishio-shi Kira-cho Miyazaki, ao lado do antigo estacionamento ao noroeste da praia Kira Waikiki

Fonte: release Fotos: Asahi e Mainichi