Nova aposta de empresas é um veículo de entrega de sushi com direção autônoma

Duas empresas japonesas criaram um tipo de veículo com direção autônoma para fazer entregas de sushi na porta da casa dos clientes.

A crescente demanda por entregas em domicílio deixou muitas empresas com um problema. Elas não têm motoristas suficientes para transportar os produtos.

O carro é a criação da firma star-up ZMP e da empresa de entrega de refeições RIDE ON EXPRESS. Com 1.3m de comprimento e 1m de altura, o veículo pode transportar até 60 porções de sushi e se movimentar a uma velocidade que é equivalente àquela do ritmo de uma caminhada, a 6km/h.

Os clientes poderão fazer os pedidos através dos smartphones. Quando a encomenda chega, os clientes simplesmente aproximam seus smartphones no veículo e têm acesso à mercadoria.

De acordo com as empresas, por segurança, os veículos vão trafegar pelas calçadas. Elas também estão pedindo ao governo que introduza leis que tornam isso possível.

Hisashi Taniguti, presidente e CEO da ZMP, espera que as empresas sejam capazes de usar a nova tecnologia para fazer entregas de uma ampla variedade de produtos.

Fonte e imagem: NHK