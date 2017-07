Mulher morre em acidente em escada rolante envolvendo cadeira de rodas

Por volta das 10h40 de segunda-feira (10), na Nitori Yume Town de Takamatsu, loja de artigos para casa, localizada no bairro de Sanjo, em Takamatsu (Kagawa), um homem (81) que estava com sua mulher cadeirante (79) acabou perdendo o equilíbrio quando estava subindo a escada rolante que liga o segundo com o terceiro andar do prédio, e caiu para trás junto com sua esposa. Durante a queda, Watanabe Kiyomi (76) acabou se envolvendo no acidente.

Nesse acidente, Watanabe bateu fortemente seu corpo inteiro e foi transportada para o hospital. Contudo, sua morte foi confirmada oito horas depois. A mulher cadeirante quebrou alguns ossos do peito e ficou muito ferida. O homem sofreu apenas ferimentos leves.

Segundo a polícia, o acidente ocorreu quando o homem, que estava auxiliando sua esposa a subir a escada rolante, tentou colocar a cadeira de rodas no terceiro andar. Devido à diferença de nível entre o piso e a escada rolante, a cadeira de rodas ficou presa entre ambos, e o homem acabou perdendo o equilíbrio e caiu para trás.

Por causa do acidente, no dia seguinte, a loja colocou uma placa que proíbe as pessoas a utilizarem as escadas rolantes caso estejam acompanhadas de cadeirantes. A Nitori comentou que “estamos extremamente tristes pelo fato de uma cliente ter falecido. Iremos trabalhar para a criação de novas medidas de segurança.”

Fonte: NHK News