Muitas mortes aconteceram no Japão por consumo de plantas venenosas

Onze pessoas morreram após consumirem plantas venenosas nos últimos 10 anos até 2016, supostamente porque as confundiram com plantas comestíveis, de acordo com o Ministério da Saúde e outras fontes.

Seis das vítimas consumiram açafrão-do-prado (inusafuran イヌサフラン ), uma planta que geralmente é confundida com outra, comestível, o alho victoriano (gyoujya-ninniku ギョウジャニンニク).

Pessoas que comeram o açafrão-do-prado apresentaram sintomas como dores de estômago e intestino solto dentro de 2 a 12 horas. Ao contrário do alho victoriano, o açafrão-do-prado não produz odor como o de alho. A planta possui flores de cor rosa e roxo claro.

Uma mulher de 80 anos se tornou a vítima mais recente, em maio deste ano, quando ela consumiu açafrão-do-prado em Hokkaido.

Três pessoas – o segundo maior número – morreram após terem consumido a planta acônito, que contém uma neurotoxina. Os lábios e a língua daqueles que consumem a planta ficam dormentes após 10 a 20 minutos. Os membros, então, ficam paralisados e os pacientes sentem náuseas.

O acônito (torikabuto トリカブト) é frequentemente confundido com a Anemone flaccida (nirin sou ニリンソウ). O acônito desenvolve flores lilás no outono, enquanto a última, flores brancas na primavera.

Das pessoas que sofreram doenças de caráter médio a grave após comer plantas venenosas, a maioria delas, ou 179, consumiram o narciso (suisen 水仙), que é facilmente confundido com o nirá (ニラ) /cebolinha chinesa (Allium tuberosum).

O consumo de narciso pode provocar náuseas e vômitos dentro de 30 minutos. Ao contrário do nirá, as folhas de narciso não liberam cheiro.

“Ninguém deve consumir qualquer tipo de planta a não ser que elas sejam indiscutivelmente comestíveis”, disse Miou Toda, líder da 3ª seção da divisão de informação de segurança sobre medicamentos, alimentos e químicos do Instituto Nacional de Ciências da Saúde.

Ela alertou que as pessoas devem estudar as características de plantas nocivas que lembram as comestíveis antes de colhê-las.

Fonte e imagens: Asahi