Milhares de peixes mortos em rio de Nagoia

Na manhã de quarta-feira (26) um residente do bairro de Atsuta viu a cena e comunicou o fato à subprefeitura de Nagoia (Aichi). “Há muitas tainhas boiando no Horikawa”, teria dito a pessoa.

O repórter da CBC esteve no local e comentou “não há cheiro fétido, mas causa má impressão”.

A prefeitura da cidade ordenou uma investigação no Horikawa (Rio Hori). Em um trecho de 4Km, da ponte Shiratori em Atsuta-ku, até a foz do rio em Minato-ku, foram constatados mais de 5 mil peixes mortos. Os peixes são na maioria sável e tainha.

Peixes mortos e a causa

A prefeitura realizou exames para avaliar a qualidade da água do Horikawa. Substâncias tóxicas não foram detectadas, mas um grave fator foi constatado. O lodo do leito do rio foi empurrado com as enxurradas recentes. Assim, a água apresenta temporariamente baixa quantidade de oxigênio. Foi constatado que há apenas cerca de metade do valor médio do oxigênio.

A Associação da Gestão do Porto de Nagoia enviou trabalhadores com barco para recolher os mais de 5 mil peixes boiando.

Fonte: CBC TV Fotos: CBC TV e Wikipedia