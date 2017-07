Luz para diagnósticos precisos do câncer: Konica Minolta compra empresa americana de ponta

Uma nova luz se acende na medicina com o anúncio da Konica Minolta nesta sexta-feira (7). A aquisição de empresa americana que faz análise genética, permitirá que os diagnósticos no Japão sejam realizados com altíssima precisão.

Durante a apresentação para a imprensa, foi explicado que o Japão já realiza diagnósticos para detectar o tipo de câncer, mas tem encontrado dificuldade para recomendar o medicamento adequado, o qual pode gerar efeitos colaterais imprevistos. Isso por falta de precisão nos exames.

A Konica Minolta anunciou a aquisição da segunda maior empresa de exame genético, a Ambry Genetics, da Califórnia, Estados Unidos.

O valor anunciado da transação é de 90,2 bilhões de ienes. A fatia da Konica Minolta é de 60% e os demais 40% ficarão com a Innovation Network Corporation of Japan-INCJ, um fundo público-privado. O fechamento da transação deverá ocorrer em outubro deste ano.

Câncer: tratamento eficaz com a medicina de precisão e personalizada

Com essa aquisição a Konica Minolta almeja expansão no mercado, entrando em grande escala na chamada medicina de precisão. Assim, poderá oferecer a medicina personalizada, tanto para a prevenção quanto para o tratamento adequado, dirigido a cada um dos pacientes.

O CEO da empresa japonesa, Shoei Yamana, afirmou “a medicina personalizada é muito importante para a estratégia do grupo. Iremos alcançar essa finalidade dentro de 10 a 20 anos”.

Com a aquisição, a Konica Minolta pretende oferecer os serviços já a partir do ano que vem. É a primeira vez que o Japão terá essa precisão genética para o diagnóstico e tratamento de doenças como o câncer. Com essa tecnologia é possível recomendar um tratamento mais eficaz e com redução dos efeitos colaterais, explicou o CEO.

