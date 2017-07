Jovem é preso pelo assassinato brutal de 3 pessoas, incluindo seus avós

Por volta das 6h20 de domingo (16), a polícia recebeu uma chamada de emergência de um homem gritando por sua vida. Nesse momento, o homem estava em sua casa em Arinocho Arino, bairro de Kita, cidade de Kobe (Hyogo).

Segundo a polícia, o casal de idosos foi encontrado com várias facadas por todo o corpo dentro da casa. Além disso, a vizinha (79) também foi encontrada ensanguentada e caída em um estacionamento perto do local. A morte dos três foi confirmada momentos depois.

Outras duas mulheres estão recebendo tratamento no hospital após terem sofrido cortes na cabeça em ruas próximas.

Quando a polícia estava investigando este caso de assassinato, as autoridades encontraram Kanami Takeshima (26), desempregado e neto do casal de idosos, portando uma faca e um bastão de metal ensanguentados no santuário próximo da casa de seus avós. A polícia o prendeu no mesmo momento por violação das leis de controle de armas brancas.

Segundo a polícia, Takeshima admitiu a suspeita e declarou que portava os objetos porque queria atacar as vítimas.

O local do crime é uma área residencial afastada do centro da cidade de Kobe. O bairro fica localizado a 700m da estação Okaba, da Kobe Dentetsu.

Relato de um homem que estava sendo perseguido pelo suspeito

Um homem na faixa dos 60 anos, residente no mesmo bairro, encontrou Takeshima em uma rua local. O homem conta que “ao ouvir os gritos de uma mulher, eu saí para a rua e encontrei um homem que portava um bastão de metal e uma faca nas mãos. Eu tentei fugir e ele começou a me perseguir, mas a polícia chegou e o conteve.”

Além disso, uma vizinha na faixa dos 70 anos falou que “ao sair de casa por volta das 6h00 da manhã, eu vi uma mulher caída no chão. Fiquei com muito medo.”

Um homem de 71 anos, vizinho e conhecido do falecido casal, comentou que “eram pessoas muito gentis e bondosas. Não consigo acreditar pois, há 3 dias, eles vieram me trazer alguns legumes que plantamos juntos. Foi um choque.”

Fonte: NHK News