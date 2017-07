Homicídio: deficiente é encontrado com faca cravada nas costas

Por volta da 1h55, de sexta-feira (21), a polícia recebeu um chamado com a informação “ocorreu um homicídio”. Quem telefonou foi um dos internos da casa. Os homens da lei se deslocaram para Okapi – instituição que abriga 18 internos com deficiência intelectual ou transtorno mental. Fica no bairro Kamigamo, na cidade de Sumoto (Hyogo).

A instituição tem 2 pisos e o crime ocorreu no primeiro pavimento. Em cada quarto há beliches onde 2 internos dividem o espaço. Ao chegarem encontraram um homem, 53 anos, com uma faca cravada nas costas. Ele foi encontrado de bruços sobre a cama e já estava sem vida, informa a matéria do Sankei News. Segundo o Asahi, havia várias lesões no corpo do homem.

Como o colega de quarto, na faixa dos 60 anos, não se encontrava dentro da instituição, os policiais se dividiram para fazer a busca. Mais tarde, foi encontrado caminhando em uma rua, cerca de 1,5Km da instituição.

Colega de quarto é suspeito do homicídio

Como ele deu a entender que tinha envolvimento com o homicídio, os policiais o levaram para a delegacia.

Segundo a polícia, nessa noite havia somente um funcionário de plantão na instituição. Ele também foi ouvido e disse que não tinha percebido nenhuma anormalidade.

A instituição fica a 2,4Km da prefeitura, em uma área de plantações de arroz, silenciosa e poucas residências. Segundo apurou o jornal Asahi, ela tem a missão de proporcionar auto-suficiência, enquanto levam vida comunitária, para as pessoas com deficiência intelectual e transtornos mentais.

