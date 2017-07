Homem morre atropelado na kosoku pegando objeto caído

Segundo a polícia, por volta das 15h00 de domingo (16), Hiroyuki Yasumoto (49), que estava pilotando uma moto com seu filho de 10 anos, parou na beira da estrada, na pista de descida da Hodogaya By-pass, em Yokohama (Kanagawa), para pegar um objeto que havia caído.

Contudo, quando Yasumoto tentou atravessar a pista, ele foi atropelado por um automóvel.

Yasumoto foi transportado para o hospital com parada cardiorrespiratória, mas morreu momentos depois.

O local era uma estrada reta com 3 pistas para cada lado. Segundo as autoridades, o motorista do automóvel que atropelou Yasumoto argumentou que “quando eu percebi, havia um homem na minha frente. Eu pisei no freio, mas não deu tempo.”

A polícia continua investigando o acidente.

Fonte: NNN News