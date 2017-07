Formiga venenosa força autoridades a realizarem inspeção de emergência em vários aeroportos

A formiga-de-fogo (hiari, em japonês), uma espécie originária da América do Sul altamente venenosa, está sendo encontrada no país com frequência, principalmente nos portos de Kobe e Yokohama.

Os Ministérios do Meio Ambiente e da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo (MLIT) estão tomando as providência necessárias para o extermínio desses insetos, tais como colocar alimentos com inseticida em 68 portos do país, entre outros.

O MLIT realizará inspeções de emergência em 29 aeroportos que têm voos internacionais com regularidade e, até o momento atual, as autoridades não encontraram as formigas-de-fogo nesses aeroportos.

O ministro da terra, infraestrutura, transporte e turismo Kei’ichi Ishi, em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (28) após a reunião do gabinete, comentou: “Continuaremos com esta posição de alerta em cada aeroporto por causa das formigas-de-fogo. Caso sejam encontradas, iremos tomar as devidas providências junto com o Ministério do Meio Ambiente.”

Homem é picado por formiga e apresenta inchaços

Na quinta-feira (27), um funcionário que estava organizando os contêineres em um companhia de transporte próxima ao Porto de Hakata (Fukuoka) foi picado por uma formiga-de-fogo, informou o Ministério do Meio Ambiente.

O homem foi levado ao hospital, mas apresenta sintomas leves de inchaços. Este é o primeiro relato desde que as formigas-de-fogo começaram a aparecer no país em maio deste ano.

Fonte: NHK News