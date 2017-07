Explicando as ligações de Papua-Nova Guiné

Você já deve ter ouvido falar dessas ligações internacionais vindas da Papua-Nova Guiné, certo? Se não, clique aqui e confira a matéria relacionada. O caso está repercutindo bastante nas mídias sociais japonesas, já que este é um fenômeno (assim podemos classificar) muito estranho e sem precedentes no Japão. Afinal, como o país ao Sul do Pacífico conseguiu ter acessos, ou melhor, como alguém conseguiu esses dados?

Ligações repentinas da Papua-Nova Guiné repercutem no Twitter

Ao analisarmos as postagens dos usuários do Twitter que receberam essas estranhas ligações, percebe-se que a maioria delas foram de números que começam por “+675 7089”. O número “675” representa o código de área desse pitoresco país.

Segundo alguns usuários do Twitter, houve casos de pessoas que receberam ligações por dois dias seguidos, e que foram acordados durante o sono por causa das ligações. Segundo as pessoas que atenderam ou retornaram a ligação, há dois padrões de resposta do outro lado: a voz de uma mulher falando inglês segundos antes da ligação ser desligada, ou o típico som de escritórios.

Por que as ligações estão acontecendo?

Então por que as pessoas no Japão estão recebendo essas ligações?

Como não se sabe ainda a identidade dos responsáveis, não há uma resposta conclusiva. Contudo, a suposição mais provável indica que empresas de telefonia da Papua Guiné estão realizando as ligações internacionais para receberem uma comissão de uma parte da quantidade de dinheiro gerada nessas ligações.

A tarifa de ligações internacionais muda de acordo com a empresa de telefonia. No caso da Softbank, a tarifa é de ¥247 a cada 30 segundos. Na Docomo, a tarifa varia entre ¥63 a ¥67. No caso da au, a tarifa fixa é de ¥65.

Este tipo de “fraude” é bem antiga e começou nos sites de conteúdo adulto. Recentemente, para gerar uma tarifa ainda maior, os estelionatários utilizam telefones VoIP na hora da ligação.

Segundo Sugiura Takayuki, diretor da Netagent, empresa de segurança de TI, aponta a possibilidade das autentificações por SMS, que são realizadas em registros de usuários em aplicativos, estarem relacionadas com o caso.

A autentificação por SMS é um método de confirmação do usuário através do “serviço de mensagens curtas” (SMS), que envia uma mensagem curta para o número do telefone do usuário. É amplamente utilizado para impedir que outras pessoas se passem pelo usuário. Quando o usuário utiliza um novo aplicativo ou serviço, um SMS contendo um número de autentificação específico é enviado ao celular, e o usuário deve inserir esse número para validar sua conta.

Takayuki, em entrevista a NHK News, citou duas possíveis explicações para o caso.

A primeira indica que o número de telefone é vazado durante o processo de autentificação por SMS, e as pessoas mal intencionadas utilizam disso para fazer as pessoas realizarem as ligações internacionais. A tarifa de ligações internacionais geradas pelo usuário vão tanto para a empresa de telefonia do Japão quanto para as operadoras de comunicação do local.

A outra possibilidade aponta que, devido a um erro simples de programação durante o processo de desenvolvimento do aplicativo, as ligações estão sendo geradas. Ou seja, no momento da autentificação por SMS, ao invés do usuário receber um SMS direto no número de telefone, ele recebe erroneamente um telefonema.

Contudo, não se sabe o motivo nem os responsáveis pelas ligações. No momento atual, é necessário realizar um investigação mais detalhada para determinar essas informações.

O que fazer nessa situação?

Então o que deve-se fazer quando receber essas ligações?

Takayuki disse que “caso houver uma ligação de um número ou país que você não conhece, não atenda. Além disso, é importante não retornar a ligação de forma alguma.”

“Uma das medidas mais comuns é confirmar os detalhes da tarifa telefônica durante o dia, e conferir com a operadora se não há um pagamento suspeito!”, completou Yakayuki.

Tome cuidado com qualquer ligação internacional de alguém que você não conhece.

Fonte: NHK News e Yahoo