Entenda medida adotada pelo governo para incentivar a produção de energia sustentável

Você está olhando os detalhes da tarifa mensal de energia? Confira quanto você está pagando na “taxa de geração de energia sustentável” (再エネ発電賦課金 – Sai-ene Hatsuden Fukakin).

Esta taxa é cobrada de acordo com o uso de energia de todos os clientes de determinada companhia, e é explicada como “ajuda nas despesas produzidas na compra de energia renovável geradas pelos usuários de energia renovável pelas companhias elétricas”. Como a produção de energia renovável, principalmente a energia solar, as despesas com compra de energia estão aumentando, e a taxa de arrecadação está aumentando.

A verba gerada por essa taxa é de ¥2 trilhões por ano. Embora muitas pessoas esperam que a energia solar seja uma medida para reduzir o aquecimento global, o quanto você está disponível a pagar para incentivar sua propagação?

Em 5 anos, taxa arrecada 10 vezes mais verba

Normalmente, uma família gasta cerca de ¥6.000 por mês em energia elétrica. A “taxa de geração de energia sustentável” é responsável por aproximadamente ¥700. Anualmente, a taxa ultrapassa os ¥8.000. Realmente não é um valor barato.

Em 1º de julho de 2012, há 5 anos, o “sistema de compra por valor fixo de energia sustentável”, em especial a energia solar, entrou em vigor e todos que utilizam energia elétrica ficaram responsáveis por suprir parte das despesas das companhias.

Trata-se de uma taxa ao incentivo da propagação da energia sustentável. Resumidamente, o governo obrigou as companhias elétricas a comprarem toda a energia renovável gerada. Em troca, uma parte do custo de compra seria colocado sobre a tarifa de energia.

Ou seja, a energia dos solar farms, ou usinas de energia solar em grande escala, e a energia gerada em painéis instalados nos telhados das residências, no final das contas, são compradas pelos usuários.

Quando este sistema teve início, o valor da taxa era de apenas ¥50. Entretanto, quanto mais aumenta a geração de energia renovável, obviamente o custo de compra também aumenta. Consequentemente, o custo aumentou em 10 vezes em 5 anos, e o valor mensal da taxa aumentou para aproximadamente ¥700 neste ano fiscal.

A previsão é de que esta taxa arrecade mais de ¥2 trilhões neste ano fiscal.

Os méritos e deméritos do boom da energia solar

Desde o Grande Terremoto do Leste do Japão e o acidente da Central Nuclear de Fukushima I, o Japão vem investindo em outras formas de energia.

Até o ano fiscal de 2030, o Japão pretende suprir 22 ~ 24% da necessidade enérgica do país com energias sustentáveis. Para cumprir essa meta, é necessário que muitas companhias comecem a produzir mais dessas energias. Para isso, o Japão resolveu estipular um alto custo para as empresas lucrarem satisfatoriamente, mesmo que haja um investimento gigantesco.

Mais especificamente, o preço de um 1kWh de energia solar foi estipulado para ¥40. Devido a isso, muitas empresas perceberam o mérito da energia solar, e entraram no mercado de energia sustentável por unanimidade, gerando o boom de geração de energia solar dentro do Japão.

A quantidade gerada aumentou em 7 vezes nestes 5 anos e aproximadamente 15% de toda energia gerada no país é sustentável.

Contudo, como as companhias investiram massivamente no projeto, as despesas de compra da geração de energia aumentaram significativamente, e os custos para os usuários também. “Mas será que os usuários conseguem arcar com isso?” É atualmente uma grande dúvida, e o governo começou a realizar projetos para diminuir amplamente os custos de compra.

O preço de compra deste ano fiscal é de ¥21. Houve uma queda de aproximadamente a metade do preço inicial. “Como o custo de produção dos painéis solares está diminuindo anualmente, mesmo com esse novo padrão, (as companhias) devem continuar lucrando”, explica o governo.

Porém, segundo os negociantes de produção de energia solar, este não é o preço correto pelo serviço. As despesas com recursos humanos, como reformas e construção das usinas, estão mais caras e como a maioria dos terrenos planos já estão gerando energia elétrica, é necessário terraplanar algumas áreas para construir novas usinas.

Qual é o atual equilíbrio entre a propagação e os custos?

Passaram-se 5 anos desde o início do sistema de compras e as energias sustentáveis estão no período de virada do jogo.

O ponto principal é o grande aumento da propagação entre os usuários. Contudo, é necessário que a construção/instalação das usinas enérgicas fique mais barata já que está ocorrendo a revolução tecnológica do ramo.

Entretanto, mesmo com a construção de um grupo de estudos de especialistas para discutir o assunto em maio deste ano, o Japão não chegou a uma decisão conclusiva, mostrando a grande dificuldade de conciliar os custos dos usuários com a propagação da energia renovável.

A Alemanha, que implementou esse sistema antes do Japão, possui o dobro da produção de energia sustentável do que o Japão, com 30% da produção nacional sendo renovável. Entretanto, mesmo assim, o projeto tem a aprovação da população do país.

Embora exista os dois extremos do assunto, para resolver os problemas de aquecimento global e acidentes nucleares, não há dúvidas que a energia sustentável é uma das melhores maneiras. Porém, discussões sobre quanto o usuário deverá pagar para incentivar a propagação das energias renováveis continuam até o momento atual, mas ainda não há uma conclusão. O país mostrou sua posição e os usuários não puderam mostrar sua vontade até o momento.

O quanto você está disposto a investir na propagação das energias sustentáveis?

