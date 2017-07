Danos da chuva: parte da pensão é engolida e veículo cai no buraco

Uma parte do país ficou atenta ao tufão 3 que se desloca rapidamente. Mas, uma frente sazonal que trouxe chuva intensa de verão provocou desastres naturais na província de Niigata.

Na cidade de Nagaoka, 6 escolas tiveram que decretar folga na terça-feira (4). Em outras 2 cidades, um total de 13 escolas também tiveram que cancelar as aulas. Mais de 50 edificações sofreram inundação, 132 linhas da JR operaram com atraso, causando prejuízo para 12.500 pessoas, segundo o jornal Sankei.

Carro cai no buraco, pousada danificada e deslizamentos

Em 15 cidades da província, 264.886 pessoas no total de 98.812 famílias, receberam ordem de evacuação.

Pouco antes das 9h00, a Pousada Harumi teve a cozinha e os toaletes engolidos pela massa de sedimentos, em função do deslizamento. Segundo o proprietário declarou para o Sankei, havia 6 hóspedes e 3 funcionários. Todos saíram ilesos do desastre natural. “Está chegando a temporada e não podemos perder tempo. Vamos trabalhar rapidamente para receber os hóspedes”, disse o dono, cuja pensão fica a beira mar.

A 800 metros da pousada danificada, um outro deslizamento atingiu um estacionamento e uma marina. Com isso, um poste sofreu danos e, por um tempo, ocorreu um apagão.

No trecho entre as cidades de Uonuma e Ojiya, ocorreram 21 deslizamentos. Por volta das 16h00, em uma rodovia da cidade de Nagaoka, abriu-se uma grande depressão. Um veículo do tipo kei caiu de bico. Segundo o jornal, o motorista, residente na cidade, de cerca de 40 anos, conseguiu sair sozinho pelo vidro quebrado da parte traseira do seu veículo, com algumas lesões nas costas. A reportagem informou que o buraco formado por conta do colapso no solo tem 4m de largura, 18m de comprimento e 6m de profundidade.

