Crimes em queda no Japão têm 2 motivos

No ano passado foi a primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial que o Japão teve um marco histórico. O número de transgressões à lei caiu para menos de 1 milhão por ano. E este primeiro semestre indica que continuará sendo inferior a esse marco. Pelo 15o. ano consecutivo, o primeiro semestre ficou no patamar dos 450 mil registros criminosos.

Segundo divulgação da Agência Nacional de Polícia, o número total de infrações ao Direito Penal foram 450.887 casos, de janeiro a junho deste ano. Houve uma redução de 7,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Oscilação nos crimes

Com o passar do tempo, os crimes mudam de configuração. Neste primeiro semestre foram observados aumentos dos de fraude.

Roubos e furtos em residências: 320.312 casos, queda de 10%

Homicídio e outros crimes violentos: 2.308 casos, queda de 11%

Fraudes: como os de faturamento, foram 21.630 registros, com aumento de 11% Vendas criminosas e fraudulentas como ingressos, produtos enganosos, etc.: 3.878 registros, atinge pico de aumento nas estatísticas dos últimos 5 anos



Motivos da redução

A Agência Nacional da Polícia do Japão acredita que os fatores que contribuíram para a redução dos crimes foram o aumento das câmeras de segurança e também do aumento de voluntários para a prevenção do crime. Em todo o país, houve aumento desses voluntários e da qualidade das câmeras, aponta. Com esses 2 fatores houve redução de cerca de 70% dos furtos e roubos, analisa.

Estrangeiros e o contrabando

De acordo com a estatística do ano anterior, o número de estrangeiros envolvidos em crimes de contrabando é superior aos dos mafiosos japoneses (yakuza). Dos 82 presos, 73 são estrangeiros, dos quais a maioria é de nacionalidade taiwanesa. A maioria dos estrangeiros não é residente. Só teve um caso envolvendo brasileiro, com visto de residente, no ano passado. Ele tentou entrar com maconha escondida na capa do passaporte, em Aichi.

Crimes envolvendo vietnamitas triplica

O que preocupa as autoridades japonesas é o crescimento dos crimes cometidos pelos vietnamitas residentes. Depois do pico envolvendo residentes estrangeiros em 2005, principalmente chineses e brasileiros, a curva se tornou decrescente. Em relação aos brasileiros, em 2007 houve um outro pico com queda brusca em 2012 e um leve aumento no ano seguinte.

No entanto, com o aumento da população vietnamita, os crimes multiplicaram. Os vietnamitas residentes chegaram a aparecer como top do ranking do ano passado, com 2.556 casos.

Se os crimes cometidos por brasileiros reduziram para ⅕ os dos vietnamitas multiplicou-se por 3, nos últimos 5 anos. Confira os números de casos de violações nas comunidades, no ano retrasado, em ordem decrescente:

2.556 – Vietnã

2.390 – China

1.282 – Brasil

543 – Coreia do Sul/Norte

450 – Filipinas

273 – Colômbia

226 – Peru

