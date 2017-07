Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, morre aos 41 anos

Segundo a polícia local, Chester Bennington (41), vocalista da banda Linkin Park, considerada a maior banda do século pela revista Kerrang e terceira melhor do milênio pela MTV2, foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles em 20/Jul (horário local). A polícia considera a possibilidade de suicídio, visto que o corpo foi encontrado em circunstâncias que indicam enforcamento. Outros detalhes não foram divulgados pelas autoridades.

As mídias americanas relacionam o possível suicídio de Bennington com a morte de Chris Cornel, amigo de Bennington e ex-vocalista do Soundgarden e do Audioslave, que se suicidou em maio deste ano. Hoje seria o aniversário de Cornel.

Linkin Park é uma banda de rock de Los Angeles que estreou em 2000 com a formação de 6 integrantes. Em poucos anos, a banda emplacou gigantescos hits como “In The End”, “Numb”, “Crawling”, entre outros. O álbum de estreia da banda Hybrid Theory foi certificado como disco de diamante em 2005 pela RIAA. Linkin Park havia ganhado 2 Grammy Awards, a maior honra dentro do mundo musical norte-americano.

Após o Grande Terremoto do Leste do Japão, a banda conquistou milhares de fãs no Japão devido aos shows de caridade em Los Angeles. Em novembro deste ano, a banda havia programado três dias de apresentação no Japão.

Mike Shinoda, membro fundador da banda, comentou em seu Twitter: “Estou chocado e de coração partido, mas é verdade. Uma declaração oficial será publicada assim que possuirmos uma.”

A morte de Bennington chocou o mundo inteiro, principalmente o mundo musical. Inúmeros artistas como “Imagine Dragons”, “One Republic” e outros homenagearam o exímio vocalista.

Há poucos dias, a banda havia lançado o álbum “One More Light”. O clipe “Talking to Myself”, lançado no dia da morte de Bennington, foi o último clipe musical da banda.

Fonte: NHK News e AP