Carpas com marcas de coração são atração do Castelo do Amor

Em maio deste ano 240 carpas (nishikigoi) foram colocadas no fosso em torno das ruínas do Castelo de Mihara, cidade homônima (Hiroshima). Esse fato vem chamando a atenção dos visitantes, pela beleza das carpas.

Como segunda etapa da estratégia, foram lançadas 4 carpas especiais. Elas também são nishikigoi, do gênero tancho kohaku (丹頂紅白). Parecem com a bandeira do Japão. Têm o corpo branco e uma marca vermelha na altura da cabeça.

Carpas transformam o local em Castelo do Amor

Só que as 4 doadas para o Castelo de Mihara têm um diferencial. Essa marca vermelha foi desenvolvida pela Fazenda de Peixes Sakai, da mesma cidade. Essa empresa tem tradição de mais de 120 anos. É conhecida internacionalmente pelo desenvolvimento e qualidade de suas carpas. Foi ela quem doou as iniciais 240 unidades e essa especial, com desenho de coração. Essa carpa especial foi desenvolvida a partir do outono do ano passado e, finalmente, se materializou.

Segundo a reportagem do jornal Sankei, desde que as carpas foram colocadas no fosso do castelo, houve aumento de visitas por parte da população local. Com as novas 4 carpas com desenho de coração vermelho, as pessoas relacionadas com o evento que comemorará 450 anos do castelo, pretendem transformar o local em Castelo do Amor. Estão atraindo casais para terem sorte ao encontrarem as carpas com coração vermelho. Ou seja, transformaram o local em ponto dos enamorados.

Fonte: Sankei News Fotos: Photozou, 4Travel e Sankei