As belezas de Jodogahama, a praia da terra pura

Jodogahama é um dos lugares de beleza cênica mais famosos da costa Sanriku, na província de Iwate. O destaque dessa praia é sua faixa costeira formada por pequenas pedras brancas e águas calmas. Sua paisagem memorável invoca imagens de “Terra Pura”, um conceito budista de paraíso, de onde vem o nome da praia.

O belo contraste das rochas brancas e pontiagudas, pinheiros verdes e mar azul.

Classificada como uma das 100 melhores praias e local para nadar no Japão, Jodogahama é muito popular no verão. Em uma área de descanso perto da praia há chuveiros, banheiros, uma loja e um refeitório. Essas áreas haviam sido destruídas quando ocorreu o tsunami de 2011, mas foram reconstruídas.

Além disso, dois passeios de barco são oferecidos na área de Jodogahama. O Blue Cave Cruise, com duração de 20 minutos, parte da Marine House que está localizado entre o estacionamento principal e a praia. Feito por pequenas lanchas, esse passeio oferece aos visitantes uma visualização mais próxima das ilhas rochosas pontiagudas no lado oposto de Jodogahama, passando também pela Blue Cave (Aonodokutsu), uma pequena caverna que só é acessível pelo mar e conhecida pela suas águas azul cobalto. Os passageiros recebem um pacotinho de biscoitos para alimentar as gaivotas que seguem os barcos.

Já o outro passeio, o Miyako Jodogahama Boat Cruise, usa barcos de passeio bem maiores e parte de um cais abaixo do estacionamento principal. Esse passeio de 40 minutos leva os passageiros em direção à costa de Sanriku, passando pela robusta faixa costeira e ilhas rochosas pontiagudas ao longo do caminho antes de retornar à Jodogahama. O barco visita várias formações rochosas interessantes, como a gigantesca Candle Rock (Castiçal de Rocha).

Realmente é uma praia incrível para nadar, com água limpa e ondas gentis. Confira aqui um vídeo do local:

Informações:

Jodogahama (浄土ヶ浜)

Site: City Miyako (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

A praia fica 10 a 15 minutos a pé do Centro de Visitantes Jodogashima. A via que leva até o estacionamento principal é fechada para o tráfego de veículos particulares no período de abril a outubro. Um ônibus faz o caminho até a praia a cada 30 minutos durante a temporada mais movimentada.

Acesso de transporte público: A Iwate Kenpoku Bus opera 1 ou 2 ônibus por dia entre a estação de Miyako e Jodogahama. Todos os ônibus param no Centro de Visitantes Jodogahshima (a duração da viagem é de 15 minutos e custa 180 ienes).

Passeios de barco:

Blue Cave Cruise

Horário: das 8h30 às 17h (não é necessário reserva)

Valor do passeio: 1.500 ienes (não há funcionamento entre dezembro e fevereiro)

Miyako Jodogahama Boat Cruise

Horário: 4 a 5 partidas por dia (não há funcionamento em dezembro e início de janeiro)

Valor do passeio: 1.400 ienes

Site: Jodo Yuransen

Fonte e imagens: City Miyako, Japan Guide, YouTube (岩手県宮古市情報)