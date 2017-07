35 japoneses suspeitos de fraude estão detidos na China

O motivo do pedido de cooperação do Japão para a China foi para a busca dos elementos suspeitos de terem cometido fraude de faturamento, conhecido como furikome sagi (振り込め詐欺). Esse é um tipo de fraude onde o elemento telefona para seu alvo, se passando por amigo do suposto filho, o qual se encontra em dificuldade e precisa de dinheiro. O criminoso tanto pode ir buscar o dinheiro como pede para fazer depósito em uma conta designada.

Atendendo ao pedido, as autoridades de segurança da China detiveram 35 japoneses, soube a NHK. Eles se encontram detidos na província de Fujian, sul do país.

De acordo com as fontes da NHK, houve um comunicado da detenção desses 35 suspeitos de fraude. Isso teria ocorrido no começo deste mês para o governo japonês.

Esses elementos são suspeitos de fraudes cometidas na província de Chiba. Eles teriam se revezado para fazer os telefonemas a fim de levantar faturamento. A Agência Nacional de Polícia do Japão teria solicitado colaboração na investigação para a Agência de Segurança Pública da China. Mas, a NHK não informa quando isso aconteceu.

Descoberto o esquema de fraude do exterior aplicado no Japão?

Como não existe tratado de extradição dos suspeitos, a decisão sobre o destino dos 35 retidos deverá ser efetuada pela Agência de Segurança Pública da China.

A NHK informou que em muitos casos de fraude de faturamento os criminosos costumam agir do exterior. Com a finalidade de escapar da repressão da polícia japonesa, eles se instalam em algum outro país como a China ou outros para efetuarem os telefonemas.

Segundo a NHK, a expectativa é que as investigações efetuadas pelas autoridades chinesas elucidem esse tipo de atividade fraudulenta.

Fonte: NHK Imagem ilustrativa: Wikipedia