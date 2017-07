2 formas de solidariedade na reconstrução da vida em Kyushu

A chuva histórica que chegou a 450mm de volume e que devastou uma parte da região norte de Kyushu, provocou mortes, feridos e deixou centenas de pessoas desabrigadas. Além disso, não são poucas as pessoas que perderam suas casas e outras estão com o interior cheio de lama.

Os trabalhos de resgate e salvamento continuam. As pessoas das províncias mais atingidas – Fukuoka e Oita – querem reconstruir suas vidas.

Em diversas cidades do Japão, voluntários iniciaram campanhas de arrecadação de fundos para enviarem a Kyushu.

Ações emocionantes para ajuda na reconstrução da vida

Em Joso (Ibaraki), a cidade que ficou inundada por causa das chuvas, no ano retrasado, 10 funcionários públicos mais moradores que foram ajudados naquela ocasião, iniciaram campanha de arrecadação no fim de semana. O próprio prefeito disse para a imprensa “não podemos ficar observando em silêncio”. Ele prosseguiu “como nós também amargamos essa dor, queremos cooperar plenamente”. As pessoas que pediam contribuições disseram que a arrecadação é uma forma de retribuir o que receberam no passado.

Atletas do beisebol profissional, do Rakuten Eagles, foram para as ruas de Sendai (Miyagi) arrecadar fundos. No sábado (8) 4 jogadores providenciaram caixas de coleta e pediram a colaboração dos fãs.

Estudantes ginasiais da cidade de Rikuzentakata (Iwate), cidade que foi devastada pelo tsunami, também foram às ruas no domingo e nesta segunda-feira. Da mesma forma que receberam ajuda de todo o país, agora esses adolescentes se empenham para contribuir para a reconstrução das províncias de Oita e Fukuoka.

Voluntários iniciam trabalho caloroso em Fukuoka

Uma das cidades mais atingidas pelo desastre natural é Asakura (Fukura). Ela abriu as portas para receber os voluntários. Segundo a NHK, a recepção aos voluntários iniciou às 9h00 desta segunda-feira. A recepção foi montada no Asakura Chiiki Shogai Gakushu Center. Logo na abertura, cerca de 30 pessoas de várias províncias já estavam na fila dispostas a receber capacete, botas e pás.

Um homem que reside em Hiroshima disse para a reportagem que usou seu “yukyu” (férias) para ir lá ajudar. “Kyushu é minha terra natal. Não poderia deixar de vir. Não consigo me expressar (referindo-se à tragédia)”, disse.

A NHK ouviu palavras de gratidão por parte de idosos e residentes locais, cujas casas estão cheias de lama. O responsável pelo programa de recepção de voluntários declarou com otimismo: “com a calorosa ajuda de várias pessoas, queremos avançar rumo à reconstrução, rapidamente”.

Como e onde contribuir para a reconstrução da vida

Se você deseja contribuir, há várias entidades recebendo donativos a partir de 1 iene, online. Caso saiba ler em japonês, clique aqui para abrir o link e verificar como e com quanto quer colaborar.

A rede Family Mart instalou caixinhas ao lado dos caixas, nas suas 18 mil lojas, para receber doações espontâneas até 14 deste mês.

Até 30 de março as agências da instituição financeira dos Correios (Yucho Ginko) estarão recebendo depósitos:

日赤平成29年7月大雨災害義援金 – conta 00190-2-696842

福岡県共同募金会7月大雨災害義援金 – conta 00980-0-332036

A imprensa alerta para as pessoas de má fé que estão telefonando para pedir contribuições. Nenhuma das prefeituras ou entidades está telefonando para solicitar ajuda da população.

Fontes: NHK, Mainichi, Ibaraki News, Kakoku e releases Fotos: Jieitai, NHK e Kakoku